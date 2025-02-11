фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В реанимацию в тяжелом состоянии с диагнозом отравления угарным газом были госпитализированы 55-летний мужчина и 49-летняя женщина. Позже мужчина скончался.

Также на месте без признаков жизни обнаружили 23-летнего парня.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 8 февраля в пожаре в Кировоградской области погибла 14-летняя девочка. Пострадали мужчина и женщина.