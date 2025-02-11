В Одесской области горела база отдыха
Утром 10 февраля в селе Сычавка Одесского района произошел пожар на территории недействующей базы отдыха
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
На территории горели 4 домика. Спасатели ликвидировали пожар на площади около 500 кв.м. и предотвратили распространение огня на рядом расположенные здания.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, 9 февраля произошел пожар на территории базы отдыха в селе Бобрица Бучанского района Киевской области.
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