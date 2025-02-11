фото: ГСЧС

Утром 10 февраля в селе Сычавка Одесского района произошел пожар на территории недействующей базы отдыха

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

На территории горели 4 домика. Спасатели ликвидировали пожар на площади около 500 кв.м. и предотвратили распространение огня на рядом расположенные здания.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, 9 февраля произошел пожар на территории базы отдыха в селе Бобрица Бучанского района Киевской области.