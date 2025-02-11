17:56  10 февраля
В Черновицкой области из-за осложнений от кори умер ребенок
16:40  10 февраля
Украину накроет облако пыли: какие регионы в зоне риска
15:46  10 февраля
Белоуса отстранят от должности художественного руководителя Молодого театра: решение КГГА
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2025, 00:36

В Одесской области горела база отдыха

11 февраля 2025, 00:36
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Утром 10 февраля в селе Сычавка Одесского района произошел пожар на территории недействующей базы отдыха

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

На территории горели 4 домика. Спасатели ликвидировали пожар на площади около 500 кв.м. и предотвратили распространение огня на рядом расположенные здания.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, 9 февраля произошел пожар на территории базы отдыха в селе Бобрица Бучанского района Киевской области.

пожар спасатели Одесская область база отдыха
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
На Закарпатье мужчина, убивший своего маленького сына, получил пожизненное
11 февраля 2025, 02:18
В Харькове накрыли подпольный покер-клуб
11 февраля 2025, 01:44
В Винницкой области мужчина помог уклонисту за 16 тысяч долларов
11 февраля 2025, 01:20
В Тернополе после кесарева сечения скончался новорожденный мальчик: полиция ведет расследование
11 февраля 2025, 01:08
Украина прошла тестирование: к 2026 году будет запущен европейский цифровой кошелек
11 февраля 2025, 00:20
Во Львове нашли юношей, которые повредили табличку улицы имени Ирины Фарион
11 февраля 2025, 00:14
В Хмельницкой области судили мужчину, который подсматривал за женщиной в туалете магазина
10 февраля 2025, 23:49
В Винницкой области насмерть сбили пешехода: полиция начала расследование
10 февраля 2025, 23:43
Тернопольский университет решил закупить 250 живых свиней: подробности тендера
10 февраля 2025, 23:21
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »