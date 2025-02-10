В Черкасской области фургон врезался в деревья и перевернулся: водитель погиб

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ДТП произошло 8 февраля около 21:00 между селами Мокрая Калигорка и Ярошовка Звенигородского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель Peugeot Partner на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость, потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в деревья, после чего машина перевернулась.

От полученных травм 46-летний водитель скончался на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, 7 февраля в Ровенской области авто вылетел в кювет. Пострадала семья, в том числе младенец, которому всего две недели.