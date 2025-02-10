фото: полиция

ДТП произошло днем 8 февраля в Полтаве по улице Яковчанская. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Skoda Oktavia выехал с дороги и врезался в дерево. Травмировались 64-летний водитель и 8-летняя пассажирка – их госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, 7 февраля в Ровенской области авто вылетел в кювет. Пострадала семья, в том числе младенец, которому всего две недели.