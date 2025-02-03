В Киеве в результате пожара в киоске погибли два человека
Пожар произошел 3 февраля около часа ночи в Соломенском районе столицы
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
На Чоколовском бульваре горел отдельно стоящий недействующий киоск. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух мужчин.
Обстоятельства трагического случая и причину пожара устанавливают правоохранители.
Напомним, во Львовской области ночью 2 февраля в пожаре в собственном доме погибла семья из трех человек.
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