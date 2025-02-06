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В ночь на 6 февраля Харьков снова был под атакой вражеских беспилотников

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Около 23:25 вражеский дрон ударил по Киевскому району города. Попадание зафиксировано по территории крупнейшего рынка в городе – "Барабашово". Повреждены не менее 100 торговых павильонов.

В 1:05 российский беспилотник атаковал объект транспортной инфраструктуры в Новобаварском районе. Также повреждено остекление в отеле недалеко от места попадания.

Напомним, в ночь на 6 февраля войска России атаковали Украину 77-ю ударным БпЛА типа Shahed. Воздушные силы ВСУ сбили 56 российских дронов, 18 беспилотников локационно потеряны.