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02 февраля 2025, 10:39

Трагедия во Львовской области: в результате пожара погибла семья

02 февраля 2025, 10:39
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фото: ГСЧС
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Во Львовской области ночью 2 февраля в пожаре в собственном доме погибла семья из трех человек

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС во Львовской области, передает RegioNews.

Как сообщили в ведомстве, 2 февраля в 03:43 к спасателям поступило сообщение о пожаре в деревянно-кирпичном жилом доме в селе Лавочное Стрыйского района.

К моменту прибытия спасателей дом был охвачен огнем, а сильное задымление усложняло работу.

"При тушении у входной двери были обнаружены тела трех погибших: 91-летней владелицы дома, ее 66-летней дочери и 69-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

Через несколько часов пожар удалось ликвидировать. Огонь уничтожил здание почти полностью.

Ранее эксперты рассказали, сколько украинцев погибли от взрывоопасных предметов с начала полномасштабной войны.

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