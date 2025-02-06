Ночной пожар в Одесской области: горели аптека, кафе и магазин

фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В здании находились аптека, кафе и интернет магазин. Спасатели ликвидировали пожар, не допустив распространение огня на рядом расположенные помещения и здание.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Причина пожара устанавливается.

На месте работали 40 пожарных, привлекались 8 единиц спецтехники.

Напомним, вечером 3 февраля в Одессе вспыхнул пожар на складе – на третьем этаже трехэтажного здания.