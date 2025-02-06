Ночной пожар в Одесской области: горели аптека, кафе и магазин
Вечером 5 февраля в селе Великий Дальник Одесского района горело одноэтажное здание
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
В здании находились аптека, кафе и интернет магазин. Спасатели ликвидировали пожар, не допустив распространение огня на рядом расположенные помещения и здание.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Причина пожара устанавливается.
На месте работали 40 пожарных, привлекались 8 единиц спецтехники.
Напомним, вечером 3 февраля в Одессе вспыхнул пожар на складе – на третьем этаже трехэтажного здания.
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
Коррупция в Киевском горсовете: НАБУ и САП проводят масштабную операцию
06 февраля 2025, 11:45В Тернопольской области "художник" обманул девушку на 28 000 грн
06 февраля 2025, 11:35В Ровенской области во время пожара погиб мужчина
06 февраля 2025, 11:30Украли более 101 млн грн на закупках для военных: разоблачены чиновники Сил логистики ВСУ
06 февраля 2025, 11:21В Тернопольской области будут судить трех мужчин, которые жестоко обращались с животными
06 февраля 2025, 11:18Нападение на ТЦК в Каменец-Подольском: известно о состоянии пострадавших
06 февраля 2025, 11:07ВСУ ночью поразили российский аэродром "Приморско-Ахтарский"
06 февраля 2025, 11:05Экстренные отключения света: где применили ограничения
06 февраля 2025, 10:42На Буковине "строители" обманули инвесторов на 280 миллионов гривен
06 февраля 2025, 10:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Все блоги »