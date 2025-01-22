В Ровно женщина нашла на своем приусадебном участке более 200 тротиловых шашек

фото: полиция

Жительница Ровно нашла на своем приусадебном участке большое количество взрывчатки. В целом специалисты-взрывотехники изъяли почти 34 килограмма тротила.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенской области.

О своей находке 51-летняя женщина сообщила в полицию вчера, 20 января.

Прибывшие на место вызова специалисты изъяли 202 предмета взрывчатого вещества. На фото, обнародованных полицией, видно, что найдены тротиловые шашки разного размера. Отмечается, что это взрывчатка времен Второй мировой войны.

Обнаруженный тротил отправят на утилизацию.

Напомним, ранее в Сумской области взрывотехники обезвредили авиационную ракету Х-101 , которая не взорвалась после падения. На днях ее нашли возле одного из сел.