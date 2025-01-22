У Рівному жінка знайшла на своїй присадибній ділянці понад 200 тротилових шашок

фото: поліція

Жителька Рівного знайшла на своїй присадибній ділянці велику кількість вибухівки. Загалом фахівці-вибухотехніки вилучили майже 34 кілограми тротилу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Рівненської області.

Про свою знахідку 51-річна жінка повідомила у поліцію вчора, 20 січня.

Фахівці, які прибули на місце виклику, вилучили 202 предмети вибухової речовини. На фото, оприлюднених поліцією, видно, що знайдено тротилові шашки різного розміру. Зазначається, що це вибухівка часів Другої світової війни.

Знайдений тротил відправлять на утилізацію.

Нагадаємо, раніше на Сумщині вибухотехніки знешкодили авіаційну ракету Х-101, яка не вибухнула після падіння. Днями її знайшли неподалік одного з сіл.