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13 января 2025, 17:50

На Львовщине разоблачили две схемы незаконной переправки мужчин за границу

13 января 2025, 17:50
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фото: ОГП
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Двум жителям Львовщины сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Житель города Шептицкий за 2500 долларов обещал помочь военнообязанному получить группу инвалидности через экспертную комиссию, позволяющую выехать за границу во время мобилизации. 54-летнего фигуранта задержали во время получения средств. Во время обысков у него изъяли около 30 тысяч долларов, 11 тысяч евро, медицинскую документацию и другие доказательства.

Также 30-летний житель Стрыйского района организовал незаконный выезд в Польшу для военнообязанных, предлагая фальшивые документы, которые вносили их в базу данных "Путь" в качестве водителей международных перевозок. За 21 тысячу долларов он гарантировал возможность беспрепятственного пересечения границы. Подозреваемого задержали во время получения аванса в 15 тысяч долларов.

В обоих случаях суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Правоохранители работают над установлением других участников этих преступных схем.

Напомним, в течение 10 января правоохранители провели 600 обысков по Украине и ликвидировали около 50 схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 регионах.

Львовская область выезд за границу побег от мобилизации инвалидность побег за границу
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