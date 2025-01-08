Двойное убийство под Винницей: мужчина облил горючим и поджег двух человек

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В Винницком районе стражи порядка расследуют обстоятельства двойного убийства, которое произошло 4 января. Подозреваемый задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Винницкой области.

Оказалось, что в одном из частных домов в селе Белозеровка трое мужчин распивали алкогольные напитки. Между потерпевшими и 33-летним местным жителем возник конфликт. После ссоры последний взял канистру с горючим, облил им жертв и поджег. Возник пожар.

Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили обгоревшее тело 41-летнего жителя села Счастливая. Также многочисленные ожоги получил 40-летний владелец дома. Он скончался в больнице.

Вскоре злоумышленника задержали.

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", — говорится в сообщении.

Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, вечером 4 января в селе Белозеровка Винницкого района произошел смертельный пожар. Сообщалось, что погиб 42-летний мужчина. Также ожоги получил 41-летний житель Белозерки, которого госпитализировали в областную больницу Винницы.