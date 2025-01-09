Расстреляли семью с ребенком и закопали тела: на Черниговщине участники банды получили пожизненное

фото: Офис Генерального прокурора

Бывшего военного и двух гражданских признали виновными в убийстве целой семьи из Киева. Преступников приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Фигуранты также признаны виновными в бандитизме, незаконном использовании оружия, завладении транспортом, а также в уничтожении имущества. Кроме того, двум злоумышленникам инкриминировали хранение наркотиков в больших размерах.

По материалам дела, в мае 2023 организатор банды предложил знакомому из Киева купить автомобиль. Он назначил встречу на заброшенной заправке в Черниговской области. Потерпевший приехал с женой и 4-летним сыном.

Злоумышленники тщательно готовились к нападению: сменили номерные знаки на авто, взяли оружие, боеприпасы и лопату. На месте преступления они расстреляли семью в машине, украли их деньги и имущество, а тела закопали поблизости, затем подожгли авто.

После совершения преступления похищенные 6 тысяч долларов убийцы разделили между собой. Благодаря слаженной работе стражей порядка всех участников жестокого преступления задержали уже на следующий день.

"Участники банды приговорены к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Также они должны возместить родным погибших 30 млн грн морального вреда", – говорится в сообщении.

Напомним, в Винницком районе мужчина облил горючим и поджег людей. Правоохранители расследуют обстоятельства двойного убийства, произошедшего 4 января.