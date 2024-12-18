фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Сейчас правоохранители завершили расследование. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленникам, мужчинам 37, 35 и 18 лет, грозит до 10 лет заключения.

Напомним, происшествие случилось в сентябре в селе Зайчевское Николаевского района. Тогда трое мужчин избили 34-летнего односельчанина, посадили в авто и отвезли в поле. Там забрали у него телефон, облили краской, обсыпали перьями и подожгли. После чего погасили огонь и отвезли мужчину домой, где и покинули. Впоследствии потерпевший от полученных травм скончался в больнице.