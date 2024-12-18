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Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Прокуроры в судах всех инстанций доказали, что в октябре 2021 года мужчина, воспользовавшись тем, что жены не было дома, совершил сексуальное насилие по отношению к своей 10-летней дочери. В дальнейшем отец повторно прибег к насилию над девочкой, рассчитывая, что она не решится об этом рассказать.

Обидчик ребенка отрицал свою причастность к преступлениям и пытался уйти от ответственности. Он даже уговорил жену надавить на дочь, чтобы она изменила свои показания в суде.

Отмечается, что у супругов трое общих детей.

В ходе расследования прокуроры организовали допрос девочки у следственного судьи с применением аудио- и видеозаписи с участием психолога. Несмотря на то, что ребенок изменил показания в суде, этот допрос стал основой обвинительного приговора.

Защита обжаловала приговор суда первой инстанции в апелляции, но получила отказ. Потом подали кассационную жалобу, однако Верховный Суд отклонил ее, поставив точку по делу.

Злоумышленник проведет за решеткой 15 лет.

Напомним, в Сумской области суд вынес приговор приговору двум мужчинам, которые годами насиловали девочку с ограниченными возможностями. Осужденные – отец и дядя ребенка.