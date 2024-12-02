В Днепропетровской области ПВО сбила три российские ракеты Х-59/69
Вечером 2 декабря силы ПВО сбили управляемые авиационные ракеты Х-59/69 в Днепропетровской области. Ими оккупанты пытались ударить по Кривому Рогу
Об этом сообщает Воздушное командование "Восток", сообщает RegioNews.
"В 17.30 и 19.30 2 декабря 2024 года российская тактическая авиация нанесла удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из самолетов Су-34 и Су-57. Все три ракеты были сбиты противовоздушной обороной воздушного командования "Восток", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что вечером, 2 декабря, российские оккупанты совершили атаку на Криворожский район. В результате вражеских ударов ранены двое мирных жителей.
Россияне ударили по Криворожскому району: пострадали гражданскиеВсе новости »
02 декабря 2024, 20:21Войска РФ били по Днепропетровщине дронами и артиллерией: ранен 21-летний парень
02 декабря 2024, 19:13Атаковали Украину с севера: пограничники показали кадры сбития российских дронов-камикадзе
02 декабря 2024, 18:44
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
Медиадвижение призывает Раду отклонить законопроект, который можно использовать для давления на журналистов
02 декабря 2024, 22:25Отключения света 3 декабря: в какие часы будут действовать графики
02 декабря 2024, 21:19Народная депутатка Украины Алена Шкрум сложила мандат
02 декабря 2024, 20:50Россияне ударили по Криворожскому району: пострадали гражданские
02 декабря 2024, 20:21Действительно ли российских чиновников плавно готовят к сворачиванию "СВО" и завершению войны
02 декабря 2024, 19:48Войска РФ били по Днепропетровщине дронами и артиллерией: ранен 21-летний парень
02 декабря 2024, 19:13Атаковали Украину с севера: пограничники показали кадры сбития российских дронов-камикадзе
02 декабря 2024, 18:44СБУ задержала диверсантов, которые хотели сжечь локомотив и электроподстанции Укрзализныци: трое из них — несовершеннолетние
02 декабря 2024, 18:10В центре Киева строитель упал в 4-метровый котлован: мужчину госпитализировали
02 декабря 2024, 17:44
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Все блоги »