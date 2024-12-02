В Днепропетровской области ПВО сбила три российские ракеты Х-59/69

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Вечером 2 декабря силы ПВО сбили управляемые авиационные ракеты Х-59/69 в Днепропетровской области. Ими оккупанты пытались ударить по Кривому Рогу

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток", сообщает RegioNews.

"В 17.30 и 19.30 2 декабря 2024 года российская тактическая авиация нанесла удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из самолетов Су-34 и Су-57. Все три ракеты были сбиты противовоздушной обороной воздушного командования "Восток", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером, 2 декабря, российские оккупанты совершили атаку на Криворожский район. В результате вражеских ударов ранены двое мирных жителей.