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Правоохранителю, который в Херсоне на служебном авто привел к смертельному ДТП, сообщили о подозрении

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Авария произошла в конце сентября этого года. Правоохранитель, двигаясь на служебной машине по второстепенной дороге, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу легковушке, которая ехала по главной. В результате столкновения водитель легковушки, житель Херсона, получил многочисленные травмы и погиб на месте.

Полицейскому выдвинули подозрение. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ночью 20 ноября на Киевщине Volkswagen врезался в грузовик. Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте.