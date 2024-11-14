В Ровенской области произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии

фото: ГСЧС

В среду, 13 ноября, около девяти вечера возник пожар на деревообрабатывающем предприятии в селе Деражное Ровенского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

За два часа пожар локализировали, а около 5:30 полностью потушили. Усложняла работу пожарных сложная планировка здания, большая горючая нагрузка и сильное задымление.

Огонь успел уничтожить производственное оборудование, 49 куб.м древесины, покрытие и перекрытие сушилки, покрытие и перекрытие столярного цеха.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. К счастью, жертв и пострадавших нет.

К ликвидации были привлечены более 40 пожарных, 10 единиц пожарной и спецтехники.

Напомним, ранее сообщалось, что у полиции есть подозреваемые в поджоге исторического здания в центре Хмельницкого – бывшего музучилища имени В.И. Зарембы.