В Херсонской области оккупанты атаковали дроном дом: из-за пожара есть жертва и пострадавший

иллюстративное фото: ГСЧС Херсонщины

Вечером 14 ноября российские захватчики атаковали из БпЛА жилой дом в селе Велетенское Херсонского района. В результате пожара погибла женщина и пострадал мужчина

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"Из-за пожара, который загорелся в результате сброса взрывчатки с дрона, погибла женщина 1949 года рождения. Мои соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Также известно, что в результате возгорания незначительные ранения и отравления угарным газом получил местный житель 1953 года рождения.

Напомним, утром 15 ноября войска России ударили по поселку Антоновка Херсонского района. Из-за атаки БПЛА погибла 74-летняя местная жительница.