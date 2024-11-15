В Херсонской области оккупанты атаковали дроном дом: из-за пожара есть жертва и пострадавший
Вечером 14 ноября российские захватчики атаковали из БпЛА жилой дом в селе Велетенское Херсонского района. В результате пожара погибла женщина и пострадал мужчина
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
"Из-за пожара, который загорелся в результате сброса взрывчатки с дрона, погибла женщина 1949 года рождения. Мои соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Также известно, что в результате возгорания незначительные ранения и отравления угарным газом получил местный житель 1953 года рождения.
Напомним, утром 15 ноября войска России ударили по поселку Антоновка Херсонского района. Из-за атаки БПЛА погибла 74-летняя местная жительница.
Оккупанты атаковали с дрона село на Херсонщине: пострадал мужчинаВсе новости »
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