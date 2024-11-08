На Волыни в ДТП погиб тракторист

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Смертельное ДТП произошло в среду, 6 ноября, в селе Зализныця Камень-Каширского района

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Волынской области, передает RegioNews.

По материалам дела, на улице Береговой водитель мини-трактора DW 244, вероятно, не справился с управлением, съехал в мелиоративную канаву и опрокинулся.

"В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Погибшим оказался 46-летний житель Любешевской общины. Следователи начали уголовное производство. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Ровенской области трактор съехал в кювет и опрокинулся. Водитель погиб.