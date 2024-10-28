В Ровенской области водитель сбил на переходе 12-летнего мальчика, ребенка госпитализировали

фото: полиция

На трассе "Киев-Чоп" в ДТП получил травмы 12-летний мальчик, его сбил автомобиль на пешеходном переходе. Следователи полиции открыли уголовное производство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенщины.

ДТП произошло вечером 27 октября в селе Бранов Ровенского района.

"22-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, житель Киева, не учел дорожную обстановку и допустил наезд на малолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с велосипедом в руках", - рассказали в полиции.

Мальчик был доставлен в больницу, у него перелом ноги.

При этом прибывшие на место аварии полицейские осмотрели водителя на состояние опьянения - он был трезвым.

Напомним, недавно в городе Горишние Плавные Полтавской области нетрезвый водитель совершил наезд на четырех несовершеннолетних, двое из них оказались в больнице.