В Ровенской области водитель сбил на переходе 12-летнего мальчика, ребенка госпитализировали
На трассе "Киев-Чоп" в ДТП получил травмы 12-летний мальчик, его сбил автомобиль на пешеходном переходе. Следователи полиции открыли уголовное производство
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенщины.
ДТП произошло вечером 27 октября в селе Бранов Ровенского района.
"22-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, житель Киева, не учел дорожную обстановку и допустил наезд на малолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с велосипедом в руках", - рассказали в полиции.
Мальчик был доставлен в больницу, у него перелом ноги.
При этом прибывшие на место аварии полицейские осмотрели водителя на состояние опьянения - он был трезвым.
Напомним, недавно в городе Горишние Плавные Полтавской области нетрезвый водитель совершил наезд на четырех несовершеннолетних, двое из них оказались в больнице.