В Житомирской области мотоцикл врезался в погрузчик: водитель погиб

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Смертельная авария произошла утром 6 ноября в Барановке Звягельского района. Мотоциклист погиб на месте ДТП

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области, передает RegioNews.

Следствие установило, что около 08:30 на улице Звягельской столкнулись погрузчик JCB и мотоцикл Alpha.

"К сожалению, водитель двухколесника, 51-летний местный житель, от полученных травм погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Спецтехникой управлял 52-летний житель Барановской общины.

Правоохранители возбудили уголовное производство. В настоящее время идет расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области легковушка влетела в дерево. В результате ДТП погибла водитель и ее 12-летний сын.