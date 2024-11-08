В Николаеве разыскали водителя, который сбил насмерть женщину и скрылся

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ДТП произошло вечером, 6 ноября в микрорайоне Малая Корениха в Николаеве

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель неизвестного авто пешеходку и скрылся с места происшествия. От полученных травм 49-летняя женщина скончалась в карете "скорой".

Вскоре правоохранители установили автомобиль, на котором совершили ДТП, и разыскали водителя. Им оказался 46-летний мужчина за рулем Opel Combo. После ДТП он приехал домой в один из населенных пунктов Ольшанской громады.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Водителя задержали. Ему объявили о подозрении и в ближайшее время будут выбирать меру пресечения.

За совершенное мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, 7 ноября в Винницкой области легковушка влетела в дерево. В результате ДТП погибла водитель и ее 12-летний сын.