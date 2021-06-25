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Проти мера Рівного відкрили провадження через обіцянку "запакувати всіх ромів в автобус"
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25 червня 2021, 09:19 523

Проти мера Рівного відкрили провадження через обіцянку "запакувати всіх ромів в автобус"

25 червня 2021, 09:19 523
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Фото: з відкритих джерел
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У поліції відкрили кримінальне провадження проти міського голови Рівного Олександра Третяка через емоційні висловлювання щодо ромів

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне".

Так, провадження відкрите за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України, а саме за умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

Наразі триває досудове розслідування. Меру Рівного загрожує штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 грн) або обмеження волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що мер Рівного пригрозив "упакувати ромів в автобус" і вивезти на Закарпаття. Так він відреагував на скарги рівнян щодо ромів, які жебракують у центрі міста, чіпляються до перехожих, псують майно підприємців тощо. Однак наступного дня Олександр Третяк попросив вибачення за своє висловлювання щодо представників національних меншин і пояснив, що його емоційна реакція викликана численними скаргами мешканців міста на дії ромів.

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кримінальна справа поліція конфлікт Рівне роми Олександр Третяк

 
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