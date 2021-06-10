Мэр Ровно извинился за свое заявление о выселении ромов

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Мэр Ровно Александр Третьяк принес извинения за свое высказывание в отношении представителей национальных меньшинств и объяснил, что его эмоциональная реакция вызвана многочисленными жалобами жителей города на действия ромов

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Вчера на вопрос журналистов относительно противоправного поведения представителей национальных меньшинств в нашем городе ответил весьма эмоционально за что хочу попросить прощения. Такова моя реакция вызвана многочисленными жалобами жителей Ровно, в том числе петицией на сайте городского совета", - написал мэр Ровно.

Он заявил, что на территории общины "сложилась сложная ситуация с противоправными действиями различных лиц, занимающихся попрошайничеством и другими противоправными действиями, нарушающими правила общественного порядка".

По словам городского головы, попытки правоохранителей бороться с такими действиями не приносят результата.

Дело не в том, что мы имеем предвзятое отношение к лицам определенной национальности, а дело в нарушениях Уголовного кодекса конкретными гражданами, независимо от их этнического происхождения. Поэтому каждого, кто будет нарушать Закон, ждать наказания. Независимо от этнического происхождения, ведь все равны и имеют не только равные права, но и равные обязанности вести себя по-человечески", - добавил Третьяк.

Он отметил, что Ровно открыто для всех, но его обязанность, как городского головы, которого избрали для защиты интересов жителей Ровно, обязательно защищать жителей общины.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Ровно пригрозил "упаковать ромов в автобус" и вывезти на Закарпатье.