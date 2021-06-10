08:52  10 июня
В Украине за сутки зафиксировали 1 785 новых случаев COVID-19
08:34  10 июня
В Украине начал действовать закон об электронных трудовых книжках
08:11  10 июня
Боевики на Донбассе трижды нарушили режим "тишины": потерь нет
UA | RU
UA | RU
10 июня 2021, 09:16 4445

Мэр Ровно пригрозил "упаковать ромов в автобус" и вывезти на Закарпатье

10 июня 2021, 09:16 4445
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Городской глава Ровно Александр Третяк назвал поведение ромов в городе "наглым" и пригрозил им принудительным выселением из города

Как передает RegioNews, об этом он заявил в эфире "РадиоТрек".

Я очень сдерживаюсь в эмоциях. Но, смотря на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе", - заявил мэр.

Как отмечает Третяк, он планирует привлечь к решению этого вопроса правоохранительные органы, которые должны следить за поведением представителей ромской национальности.

По словам мэра, недавно он встретил в городе ромов и потребовал "за пару часов убраться из города", но те заявили, что поезда и автобусы не ходят.

Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", - добавил он.

Отмечается, что на сайте горсовета размещена петиция с просьбой привлечь "ромское население" к административной и уголовной ответственности. В тексте петиции, в частности, говорится о "множестве малолетних потенциальных преступниках, которые терроризируют горожан, туристов и бизнес".

Ранее сообщалось, что в Ровно за соблюдением карантина будут следить рейдовые группы, которые будут проверять торговые центры и кафе.

мэр население петиции Закарпатье Ровно

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В ожидании "губернаторопада". Кто из глав ОГА может потерять кресло
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram