Мэр Ровно пригрозил "упаковать ромов в автобус" и вывезти на Закарпатье

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Городской глава Ровно Александр Третяк назвал поведение ромов в городе "наглым" и пригрозил им принудительным выселением из города

Как передает RegioNews, об этом он заявил в эфире "РадиоТрек".

Я очень сдерживаюсь в эмоциях. Но, смотря на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе", - заявил мэр.

Как отмечает Третяк, он планирует привлечь к решению этого вопроса правоохранительные органы, которые должны следить за поведением представителей ромской национальности.

По словам мэра, недавно он встретил в городе ромов и потребовал "за пару часов убраться из города", но те заявили, что поезда и автобусы не ходят.

Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", - добавил он.

Отмечается, что на сайте горсовета размещена петиция с просьбой привлечь "ромское население" к административной и уголовной ответственности. В тексте петиции, в частности, говорится о "множестве малолетних потенциальных преступниках, которые терроризируют горожан, туристов и бизнес".

Ранее сообщалось, что в Ровно за соблюдением карантина будут следить рейдовые группы, которые будут проверять торговые центры и кафе.