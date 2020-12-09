Руководителя Острожской облпсихбольницы отстранили от должности после протеста его подчиненных

Медики требовали зарплаты и перекрывали дорогу

Медики требовали зарплаты и перекрывали дорогу

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ровенский областной совет.

Председатель совета сообщил, что в ближайшие недели работникам учреждения частично возместят задолженность по заработной плате на сумму свыше 4 млн грн.

Накануне я обещал ряду СМИ разобраться в ситуации, которая возникла в Острожской психиатрической больнице. После того, как была собрана вся информация относительно этой проблемы, я принял решение отстранить руководителя данного учреждения от работы и провести служебное расследование - чтобы понять степень причастности и роль как руководителя, так и других лиц до возникновения этой досадной ситуации, - объяснил свое решение председатель областного совета Сергей Кондрачук.

Пока будет длиться расследование, обязанности будет исполнять заместитель директора по медицинской части Екатерина Гарасевич.

Тем временем, управления здравоохранения Ровенской ОГА направило в Острожскую областную психиатрическую больницу комиссию для детального изучения вопроса по задолженности выплаты зарплаты.

В настоящее время установлено, что недостаток средств в заведении возник из-за некачественно проведенной реорганизации.

В общем Острожская областная психиатрическая больница получает финансирование из НСЗУ по 4 пакетам оказания медицинской помощи: оказание психиатрической помощи, оказание медицинской помощи с заместительной и регулирующей терапией и 2 переходных пакета (пакеты дофинансирования).

Напомним, ранее сообщалось, что вчера на Ровенщине медики перекрыли дорогу, требуя зарплаты.