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09 декабря 2020, 18:55 238

Руководителя Острожской облпсихбольницы отстранили от должности после протеста его подчиненных

09 декабря 2020, 18:55 238
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Медики требовали зарплаты и перекрывали дорогу
Фото из открытых источников
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Председатель Ровенского облсовета Сергей Кондрачук отстранил от исполнения служебных обязанностей директора КП «Острожская областная психиатрическая больница» Павла Маевского. Сейчас проводят служебное расследование.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ровенский областной совет.

Председатель совета сообщил, что в ближайшие недели работникам учреждения частично возместят задолженность по заработной плате на сумму свыше 4 млн грн.

Накануне я обещал ряду СМИ разобраться в ситуации, которая возникла в Острожской психиатрической больнице. После того, как была собрана вся информация относительно этой проблемы, я принял решение отстранить руководителя данного учреждения от работы и провести служебное расследование - чтобы понять степень причастности и роль как руководителя, так и других лиц до возникновения этой досадной ситуации, - объяснил свое решение председатель областного совета Сергей Кондрачук.

Пока будет длиться расследование, обязанности будет исполнять заместитель директора по медицинской части Екатерина Гарасевич.

Тем временем, управления здравоохранения Ровенской ОГА направило в Острожскую областную психиатрическую больницу комиссию для детального изучения вопроса по задолженности выплаты зарплаты.

В настоящее время установлено, что недостаток средств в заведении возник из-за некачественно проведенной реорганизации.

В общем Острожская областная психиатрическая больница получает финансирование из НСЗУ по 4 пакетам оказания медицинской помощи: оказание психиатрической помощи, оказание медицинской помощи с заместительной и регулирующей терапией и 2 переходных пакета (пакеты дофинансирования).

Напомним, ранее сообщалось, что вчера на Ровенщине медики перекрыли дорогу, требуя зарплаты.

расследование протест медицина психбольница Ровенская область
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