На Ровенщине полицейские изъяли более 100 кг "незаконного" янтаря и готовых изделий

Фигурантам дела грозит до трех лет заключения

Фигурантам дела грозит до трех лет заключения

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области правоохранители провели обыски у 6 человек, которых подозревают в незаконном хранении и переработке янтаря. У них изъяли янтарь-сырец, оборудование для обработки и готовые изделия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"По месту жительства шести лиц, причастных к незаконному хранению и переработке янтаря, правоохранители обнаружили более 100 килограммов янтаря-сырца различной фракции, оборудование для его обработки, а также готовые изделия из "солнечного" камня", - сказано в сообщении полиции.

Отмечается, что изъятое сырье и продукцию отправили на экспертизу.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок от двух до трех лет", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине блокировали контрабанду 800 кг "солнечного камня".