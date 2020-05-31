Автомобили и недостроенный дом: председатель СБУ Баканов обнародовал декларацию

Испанской фирмы, о которой ранее сообщали журналисты, в декларации нет

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Испанской фирмы, о которой ранее сообщали журналисты, в декларации нет

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подал декларацию о доходах за 2019 год, которая ранее была засекречена.

Декларация размещена на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции, передает RegioNews.

Согласно данным декларации о доходах, в прошлом году Иван Баканов заработал 107 тысяч гривен в "Квартал-95" и 536 тысяч гривен на должности руководителя Службы безопасности Украины.

Он хранит на банковских счетах 17 тысяч долларов, 233 евро и менее 1000 грн. За прошлый год жена главы СБУ получила 237 тысяч гривен дохода от предпринимательской деятельности и 27 тысяч гривен зарплаты.

Баканов владеет квартирой в Киеве площадью 56 квадратных метров, которая приобретена за 1 миллион гривен, третью квартиры в Кривом Роге и домом, который находится на стадии строительства. Его жена задекларировала квартиру в Киеве, которая была куплена в 2000 году за почти 19 тысяч грн.

В собственности жены Баканова есть автомобиль Volkswagen Touareg 2012 выпуска, приобретенный за 475 тысяч гривен и Volkswagen Passat за 111 тысяч гривен. Кроме того, супруги владеет четырьмя земельными участками в Киево-Святошинском районе.

Глава СБУ не указал в декларации испанских фирму Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, которой по данным журналистов проекта "Схемы", он якобы руководит с 2015 года.

Ранее сообщалось, что у председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова нашли связь с испанской коммерческой компанией Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, в которой он занимает руководящую должность.