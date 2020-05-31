10:43  31 мая
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 468 новых случаев
16:42  30 мая
Более миллиона долларов доходов: президент Зеленский показал декларацию за год
10:25  31 мая
В зоне ООС за минувшие сутки 8 обстрелов, потерь нет
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
31 мая 2020, 13:00 16

Автомобили и недостроенный дом: председатель СБУ Баканов обнародовал декларацию

Читайте також
українською мовою
31 мая 2020, 13:00 16
Читайте також українською мовою
Испанской фирмы, о которой ранее сообщали журналисты, в декларации нет
Фото: скриншот видео
Испанской фирмы, о которой ранее сообщали журналисты, в декларации нет

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подал декларацию о доходах за 2019 год, которая ранее была засекречена.

Декларация размещена на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции, передает RegioNews.

Согласно данным декларации о доходах, в прошлом году Иван Баканов заработал 107 тысяч гривен в "Квартал-95" и 536 тысяч гривен на должности руководителя Службы безопасности Украины.

Он хранит на банковских счетах 17 тысяч долларов, 233 евро и менее 1000 грн. За прошлый год жена главы СБУ получила 237 тысяч гривен дохода от предпринимательской деятельности и 27 тысяч гривен зарплаты.

Баканов владеет квартирой в Киеве площадью 56 квадратных метров, которая приобретена за 1 миллион гривен, третью квартиры в Кривом Роге и домом, который находится на стадии строительства. Его жена задекларировала квартиру в Киеве, которая была куплена в 2000 году за почти 19 тысяч грн.

В собственности жены Баканова есть автомобиль Volkswagen Touareg 2012 выпуска, приобретенный за 475 тысяч гривен и Volkswagen Passat за 111 тысяч гривен. Кроме того, супруги владеет четырьмя земельными участками в Киево-Святошинском районе.

Глава СБУ не указал в декларации испанских фирму Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, которой по данным журналистов проекта "Схемы", он якобы руководит с 2015 года.

Ранее сообщалось, что у председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова нашли связь с испанской коммерческой компанией Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, в которой он занимает руководящую должность.


СБУ декларации Испания Иван Баканов
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Мерседес за 3 миллиона, бизнес с россиянином и почти $400 тысяч наличных: Ермак подал декларацию
31 мая 2020, 11:57
На Полтавщине задержали госисполнителя: третий раз погорел на взятке
30 мая 2020, 17:24
Более миллиона долларов доходов: президент Зеленский показал декларацию за год
30 мая 2020, 16:42
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
30 мая 2020, 20:04
Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
25 мая 2020, 13:00
В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
24 мая 2020, 14:56
Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
26 мая 2020, 14:00
Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
28 мая 2020, 13:15
"У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
27 мая 2020, 12:00
Последние Популярные
Иван Галунга
Юрий Бутусов
Павел Казарин
Все блоги »
Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
28 мая 2020, 17:00
Все публикации »
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
29 мая 2020, 09:45
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Все видео »
Сухомлин Сергей
Городской голова Житомира
Володин Василий
Кандидат на должность главы Киевской областной государственной администрации
Хомко Владимир
Городской голова Ровно
Все досье »