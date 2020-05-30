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30 мая 2020, 17:24 5

На Полтавщине задержали госисполнителя: третий раз погорел на взятке

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30 мая 2020, 17:24 5
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На этот раз его "взяли" на взятке в 5 тысяч гривен
Фото: СБУ
На этот раз его "взяли" на взятке в 5 тысяч гривен

Сотрудники СБУ в Полтавской области провели задержания и обыски в отделе исполнительной службы Горишних Плавней. Там на взятке был задержан государственный исполнитель Дмитрий Философ.

Как сообщает RegioNews, об этом сообщил депутат местного городского совета Александр Плескач.

В 2018 году правоохранители на взятке в 20 тысяч гривен задержали государственного исполнителя. Будучи под следствием, госслужащий остался работать на своей должности и снова "погорел" на взятке в 10 тысяч гривен.

Последний раз, его "взяли" на взятке в 5 тысяч гривен. Известно, что госисполнитель действовал через посредника.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, государственному исполнителю сообщено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ обнаружила на Винниччине хищение 19 млн гривен в оборонной сфере.


взятка СБУ задержание Полтавщина госслужащие
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