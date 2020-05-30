На Полтавщине задержали госисполнителя: третий раз погорел на взятке

На этот раз его "взяли" на взятке в 5 тысяч гривен

Фото: СБУ

На этот раз его "взяли" на взятке в 5 тысяч гривен

Сотрудники СБУ в Полтавской области провели задержания и обыски в отделе исполнительной службы Горишних Плавней. Там на взятке был задержан государственный исполнитель Дмитрий Философ.

Как сообщает RegioNews, об этом сообщил депутат местного городского совета Александр Плескач. В 2018 году правоохранители на взятке в 20 тысяч гривен задержали государственного исполнителя. Будучи под следствием, госслужащий остался работать на своей должности и снова "погорел" на взятке в 10 тысяч гривен. Последний раз, его "взяли" на взятке в 5 тысяч гривен. Известно, что госисполнитель действовал через посредника. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, государственному исполнителю сообщено о подозрении в совершении преступления. Напомним, ранее сообщалось, что СБУ обнаружила на Винниччине хищение 19 млн гривен в оборонной сфере.

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