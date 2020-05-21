На Ровенщине депутат райсовета украл на ремонте дорог 2,7 миллиона - СБУ
СБУ разоблачила депутата районного совета на хищении миллионов бюджетных средств при ремонте дорог государственного значения на Ровещнине.
Об этом соообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
Оперативники спецслужбы установили, что депутат Сарненского районного совета является владельцем строительной компании. Менеджмент его бизнес-структуры в 2017 году заключил соглашение со Службой автомобильных дорог Ровенщины на осуществление текущего ремонта дорог региона.
Стоимость проекта, который финансировался за счет государственного бюджета, составила почти 29 миллионов гривен.
Сотрудники СБУ задокументировали, что депутат вместе с руководителем собственной строительной компании при выполнении ремонтных работ завысили их стоимость.
Подрядчики, в частности, подделывали и вносили недостоверные данные в акты транспортных услуг, товарно-транспортные накладные по количеству перевозимой продукции. Таким образом, сообщники присвоили почти 10% бюджетных средств, выделенных на проект.
По заключению строительно-технических экспертиз, из-за их противоправных действий бюджету нанесен ущерб на 2,7 миллиона гривен.
Правоохранители провели 13 обысков по месту работы и жительства фигурантов производства и изъяли более 800 тыс. гривен, компьютерную технику, документы", - говорится в сообщении.
Депутату Сарненского районного совета и его сообщнику в рамках уголовного производства объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особенно крупных размерах), ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем в крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса.
Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители задержали во время получения взятки в размере 4000 долларов депутата Хотинской городского совета Черновицкой области.
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