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Валерия Ясницкая
журналист
31 марта 2020, 11:46 3

Мэр Каменца-Подольского и весь исполком ушли в отпуск за свой счет - бюджет пустой

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31 марта 2020, 11:46 3
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Городские чиновники Каменца-Подольского на Хмельничччине ушли в неоплачиваемый отпуск. Денег на выплату зарплат служащим в городской казне нет
Фото: Страница Михаила Симашкевича в Facebook
Городские чиновники Каменца-Подольского на Хмельничччине ушли в неоплачиваемый отпуск. Денег на выплату зарплат служащим в городской казне нет

Об этом сообщил в своем обращении городской голова Каменец-Подольского Михаил Симашкевич, пишет RegioNews.

Мэр Каменца сказал, что в этом месяце еле наскребли на зарплату медикам и учителям. Служащие не получили зарплату до сих пор.

"Поэтому те депутаты, которые хотят собирать сессию и перераспределять средства, пусть сначала поинтересуются, где взять деньги для этого, если казна на нуле”, – сказал Симашкевич.

Он также отметил, что те небольшие суммы, которые еще поступают в бюджет, надо сохранить на счетах на случай ухудшения ситуации с заболеванием на коронавирус.

Пока что в Каменец – Подольском больных коронавирусом нет, в целом в Хмельницкой области три подтвержденных случая COVID-19.

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Автор(ы) статьи: Валерия Ясницкая

коронавирус зарплаты бюджет Хмельницкая область мер
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