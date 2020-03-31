Мэр Каменца-Подольского и весь исполком ушли в отпуск за свой счет - бюджет пустой
Об этом сообщил в своем обращении городской голова Каменец-Подольского Михаил Симашкевич, пишет RegioNews.
Мэр Каменца сказал, что в этом месяце еле наскребли на зарплату медикам и учителям. Служащие не получили зарплату до сих пор.
"Поэтому те депутаты, которые хотят собирать сессию и перераспределять средства, пусть сначала поинтересуются, где взять деньги для этого, если казна на нуле”, – сказал Симашкевич.
Он также отметил, что те небольшие суммы, которые еще поступают в бюджет, надо сохранить на счетах на случай ухудшения ситуации с заболеванием на коронавирус.
Пока что в Каменец – Подольском больных коронавирусом нет, в целом в Хмельницкой области три подтвержденных случая COVID-19.
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