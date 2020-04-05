В Черновцах убили криминального авторитета по прозвищу "Пача"

Евгений Боршан по прозвищу "Пача" был лидером группировки, которая на территории Буковины пытается полностью монополизировать весь наркотрафик и рынок сбыта наркотиков

Фото: Полиция Черновицкой области

Евгений Боршан по прозвищу "Пача" был лидером группировки, которая на территории Буковины пытается полностью монополизировать весь наркотрафик и рынок сбыта наркотиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области.

Правоохранители установили, что 4 апреля в городе Черновцы на улице Воробкевича неизвестный нанес огнестрельное ранение в живот местному жителю. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он скончался во время оказания медицинской помощи.

Сейчас сотрудники полиции осматривают места происшествий, опрашивают свидетелей и очевидцев преступления и разыскивают нападавшего.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления виновному лицу грозит до 15 лет лишения свободы.

В справке департамента внутренней безопасности Нацполиции в Черновицкой области сообщают детали этого дела. Ранили одного парня, после чего посадили в автомобиль черного цвета марки "Тойота". Трое парней, одетые в черные кожаные куртки, поехали в направлении улицы Комарова.

Пострадавшим был гражданин Боршан Евгений Дмитриевич, 1987 года рождения, житель Черновцов по прозвищу "Пача".

"Боршан Е.Д. был лидером группировки, которая на территории Черновицкой области и Черновцов пытается полностью монополизировать весь наркотрафик и рынок сбыта наркотиков. Кроме этого группа специализируется на вымогательствах, разбойных нападениях, грабежах, угонах и др., В связи с чем имел конфликты с другими лицами, которые влияют на криминогенную ситуацию в регионе ", - сообщается в документе.

Читайте также: Народному депутату от фракции ОПЗЖ Илье Киве объявили подозрение в совершении преступления за нападение на посетителя ресторана в центре Киева.