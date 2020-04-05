11:56  05 апреля
В Чернобыле тушат пожар, который охватил 20 гектаров леса
13:52  04 апреля
Придется потерпеть: в Киеве 25 новых случаев коронавируса - Кличко
17:54  04 апреля
Только в масках Кабмин рассказал о прогулках и напомнил о штрафах-"цветочках" по сравнению с другими странами
UA | RU
UA | RU
05 апреля 2020, 12:52 35

В Черновцах убили криминального авторитета по прозвищу "Пача"

Читайте також
українською мовою
05 апреля 2020, 12:52 35
Читайте також українською мовою
Евгений Боршан по прозвищу "Пача" был лидером группировки, которая на территории Буковины пытается полностью монополизировать весь наркотрафик и рынок сбыта наркотиков
Фото: Полиция Черновицкой области
Евгений Боршан по прозвищу "Пача" был лидером группировки, которая на территории Буковины пытается полностью монополизировать весь наркотрафик и рынок сбыта наркотиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области.

Правоохранители установили, что 4 апреля в городе Черновцы на улице Воробкевича неизвестный нанес огнестрельное ранение в живот местному жителю. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он скончался во время оказания медицинской помощи.

Сейчас сотрудники полиции осматривают места происшествий, опрашивают свидетелей и очевидцев преступления и разыскивают нападавшего.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления виновному лицу грозит до 15 лет лишения свободы.

В справке департамента внутренней безопасности Нацполиции в Черновицкой области сообщают детали этого дела. Ранили одного парня, после чего посадили в автомобиль черного цвета марки "Тойота". Трое парней, одетые в черные кожаные куртки, поехали в направлении улицы Комарова.

Пострадавшим был гражданин Боршан Евгений Дмитриевич, 1987 года рождения, житель Черновцов по прозвищу "Пача".

"Боршан Е.Д. был лидером группировки, которая на территории Черновицкой области и Черновцов пытается полностью монополизировать весь наркотрафик и рынок сбыта наркотиков. Кроме этого группа специализируется на вымогательствах, разбойных нападениях, грабежах, угонах и др., В связи с чем имел конфликты с другими лицами, которые влияют на криминогенную ситуацию в регионе ", - сообщается в документе.

Читайте также: Народному депутату от фракции ОПЗЖ Илье Киве объявили подозрение в совершении преступления за нападение на посетителя ресторана в центре Киева.


стрельба Буковина полиция ранение
Председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна отстранили от должности еще на два месяца
03 апреля 2020, 16:29
В Херсонской области умершую от Covid-19 похоронили без соблюдения спецправил: полиция открыла производство
03 апреля 2020, 16:15
В буковинских больницах находится 101 человек: тяжелых больных – восемь, на ИВЛ - один
03 апреля 2020, 16:02
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
04 апреля 2020, 18:45
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
Кировоградский гамбит: как местные бизнесмены разыграли между собой полуторамиллионный тендер
30 марта 2020, 12:30
Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?
01 апреля 2020, 16:00
Последние Популярные
Алёна Коханчук
Юрий Бутусов
Илия Куса
Все блоги »
Биохимик Мирон Rogosinski: "Непрофессионализм власти погубит людей больше, чем коронавирус"
03 апреля 2020, 17:09
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »