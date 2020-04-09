В Николаеве в аварию попал автомобиль на котором передвигался главный санврач Ляшко

В Николаеве днем 9 апреля на ул. Лазурной, около здания областного лабораторного центра, автомобиль Volkswagen врезался в припаркованный микроавтобус Renault

Фото: Новости-N

В Николаеве днем 9 апреля на ул. Лазурной, около здания областного лабораторного центра, автомобиль Volkswagen врезался в припаркованный микроавтобус Renault

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новости-N.

Так, автомобиль Volkswagen Passat, на котором по Николаеву передвигается главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, врезался в микроавтобус Renault Trafic, на котором приехали журналисты.

По словам очевидцев, водитель "Фольксвагена", сдавая назад, врезался в припаркованный микроавтобус. На момент аварии Ляшко в автомобиле не было.

В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения.

Volkswagen Passat был предоставлен в распоряжение Виктора Ляшко Николаевской облгосадминистрацией на время его пребывания в городе Николаеве.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пока нет оснований не доверять результатам тестов на коронавирус, сделанных в Николаевском областном лабораторном центре.