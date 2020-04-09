В Николаеве в аварию попал автомобиль на котором передвигался главный санврач Ляшко
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новости-N.
Так, автомобиль Volkswagen Passat, на котором по Николаеву передвигается главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, врезался в микроавтобус Renault Trafic, на котором приехали журналисты.
По словам очевидцев, водитель "Фольксвагена", сдавая назад, врезался в припаркованный микроавтобус. На момент аварии Ляшко в автомобиле не было.
В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения.
Volkswagen Passat был предоставлен в распоряжение Виктора Ляшко Николаевской облгосадминистрацией на время его пребывания в городе Николаеве.
Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пока нет оснований не доверять результатам тестов на коронавирус, сделанных в Николаевском областном лабораторном центре.
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