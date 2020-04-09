На Прикарпатье чиновники присвоили 580 тысяч гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области в Facebook.
Оперативники спецслужбы получили информацию, что несколько предпринимателей заключили соглашения с местными властями одного из населенных пунктов Галицкого района на проведение работ по защите территории от подтопления.
Средства на проведение работ предпринимателям было перечислено в полном объеме. Проверка установила, что работы фактически не проводились.
Специалист, привлеченный заказчиком для осуществления технического надзора и контроля за качеством и объемами работ, не выдвинул подрядчикам требований выполнить все предусмотренные работы.
Через сделку предприниматели, которые действовали в сговоре со служащими органа местного самоуправления, присвоили почти 580 тысяч гривен из специального фонда охраны окружающей среды.
Служащему, двум предпринимателям и специалисту, ответственному за технический надзор, объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, и ч. 1 ст. 366 - служебный подлог, Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о применении меры пресечения.
В рамках открытого уголовного производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконным действиям.
Напомним, на Закарпатье в отношении медиков возбудили уголовное дело.
Полиция Иршавского района расследует факт разглашения врачебной тайны работниками медучреждения.
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