На Прикарпатье чиновники присвоили 580 тысяч гривен

В Галицком районе средства за проведение работ по защите территории от подтопления перечислены, а работы фактически не проводились

Фото: УСБУ

В Галицком районе средства за проведение работ по защите территории от подтопления перечислены, а работы фактически не проводились

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области в Facebook.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что несколько предпринимателей заключили соглашения с местными властями одного из населенных пунктов Галицкого района на проведение работ по защите территории от подтопления.

Средства на проведение работ предпринимателям было перечислено в полном объеме. Проверка установила, что работы фактически не проводились.

Специалист, привлеченный заказчиком для осуществления технического надзора и контроля за качеством и объемами работ, не выдвинул подрядчикам требований выполнить все предусмотренные работы.

Через сделку предприниматели, которые действовали в сговоре со служащими органа местного самоуправления, присвоили почти 580 тысяч гривен из специального фонда охраны окружающей среды.

Служащему, двум предпринимателям и специалисту, ответственному за технический надзор, объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, и ч. 1 ст. 366 - служебный подлог, Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о применении меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконным действиям.

Полиция Иршавского района расследует факт разглашения врачебной тайны работниками медучреждения.