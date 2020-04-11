В Харьковской области легковушка протаранила "скорую": трое погибших, четверо – в реанимации
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Общественное.
Об этом на месте происшествия рассказал заместитель начальника Главного управления полиции Харьковщины Сергей Чиж.
По его словам, в скорой был видеорегистратор, который зафиксировал момент ДТП. На кадрах видно, что легковушка "Daewoo" внезапно выехал на встречную полосу и врезалась в скорую.
Момент аварии со скорой на окружной в Харькове зафиксировал видеорегистратор. Как рассказал заместитель начальника облуправления полиции Сергей Чиж, на кадрах видно, что Daewoo выехал на встречную полосу и врезался в скорую. В результате ДТП трое человек погибли, четверо травмированы: https://bit.ly/3e9InJjОпубликовано UA: Харьков Пятница, 10 апреля 2020 г.
В скорой находилось пять человек. Водитель погиб на месте, четверо травмированных в тяжелом состоянии доставлены в больницу.
Водитель (предварительно, женщина) и пассажир "Daewoo" погибли.
Как рассказал заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Юрий Подзолков, бригада скорой (четверо мужчин) везла пациентку из поселка Хорошево (Харьковский район) до Харькова.
Погибшему водителю скорой — за 50 лет. В скорой работал два года. Пациентка и трое работников скорой в крайне тяжком состоянии в больницу, сказал Подзолков.
Он также отметил, что претензий к водителю не было, а автомобиль вовремя проходил техническое обслуживание.
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