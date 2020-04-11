13:54  11 апреля
В Одессе охрана супермаркета избила покупателя из-за шарфа вместо маски
10:31  11 апреля
Кабмин работает над планом выхода из кризиса, - Денис Шмыгаль
10:45  11 апреля
Коронавирус "взял" Николаев: в области зарегистрированы первые два случая СOVID-19
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая
журналист
11 апреля 2020, 11:15 21

В Харьковской области легковушка протаранила "скорую": трое погибших, четверо – в реанимации

Читайте також
українською мовою
11 апреля 2020, 11:15 21
Читайте також українською мовою
На окружной дороге в районе Рогани столкнулись Daewoo и "УАЗ" скорой помощи. Погибло трое человек, еще четверо в супертяжелом состоянии в реанимации
Фото: Суспильне
На окружной дороге в районе Рогани столкнулись Daewoo и "УАЗ" скорой помощи. Погибло трое человек, еще четверо в супертяжелом состоянии в реанимации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Общественное.

Об этом на месте происшествия рассказал заместитель начальника Главного управления полиции Харьковщины Сергей Чиж.

По его словам, в скорой был видеорегистратор, который зафиксировал момент ДТП. На кадрах видно, что легковушка "Daewoo" внезапно выехал на встречную полосу и врезалась в скорую.

Момент аварии со скорой на окружной в Харькове зафиксировал видеорегистратор. Как рассказал заместитель начальника облуправления полиции Сергей Чиж, на кадрах видно, что Daewoo выехал на встречную полосу и врезался в скорую. В результате ДТП трое человек погибли, четверо травмированы: https://bit.ly/3e9InJj

Опубликовано UA: Харьков Пятница, 10 апреля 2020 г.

В скорой находилось пять человек. Водитель погиб на месте, четверо травмированных в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Водитель (предварительно, женщина) и пассажир "Daewoo" погибли.

Как рассказал заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Юрий Подзолков, бригада скорой (четверо мужчин) везла пациентку из поселка Хорошево (Харьковский район) до Харькова.

Погибшему водителю скорой — за 50 лет. В скорой работал два года. Пациентка и трое работников скорой в крайне тяжком состоянии в больницу, сказал Подзолков.

Он также отметил, что претензий к водителю не было, а автомобиль вовремя проходил техническое обслуживание.


Харьков Харьковская область ДТП скорая помощь смерти полиция больницы
В Харькове двое на велосипедах взорвали банкомат и похитили почти 2 млн гривен
10 апреля 2020, 12:59
В Харьковской области разоблачили четырех полицейских, которые "крышевали" вырубку лесов
09 апреля 2020, 15:37
В Николаеве в аварию попал автомобиль на котором передвигался главный санврач Ляшко
09 апреля 2020, 15:01
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
11 апреля 2020, 13:01
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
08 апреля 2020, 17:53
Все строительные проекты министра Чернышова провалились. Стали известны детали
05 апреля 2020, 12:02
Последние Популярные
Ирина Федоляк
Инна Усачева
Ярослава Гресь
Все блоги »
Уроки сделаны, а знаний нет. Как украинские школьники учатся на карантине
10 апреля 2020, 12:10
Черкасская область: кто контролирует 80% автовокзалов региона
09 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Косюк Юрий
Куратор Винницкой и Черкасской областей по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »