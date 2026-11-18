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В Тернополе на улице Объездной во время усложнения погодных условий произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электромобиля Tesla. Водитель не справился с управлением и врезался в отбойник. После столкновения автомобиль загорелся и полностью сгорел

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области, передает RegioNews .

Водитель не пострадал. До прибытия экстренных служб ему помог выбраться из автомобиля небезразличный гражданин.

На месте работали патрульные и спасатели. Полицейские оказывали необходимую помощь и регулировали дорожное движение, а сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар.

Правоохранители призывают водителей быть особенно внимательными во время непогоды, выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия.

Напомним, в Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево , девушка погибла. В салоне автомобиля находились еще три пассажира. Они получили легкие телесные повреждения.