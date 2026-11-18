Фото: Национальная полиция

Авария произошла 17 ноября около 21:20 на автодороге Н-10 между селами Лесной Хлебичин и Черемхов Коломыйского района. К сожалению, погибли два человека

Об этомсообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

41-летний водитель мотоцикла Honda ехал в направлении Черновцов. На закругленном участке дороги он не справился с управлением, выехал налево за пределы проезжей части и столкнулся с отбойником. В результате ДТП и водитель, и его 21-летний пассажир погибли на месте от полученных травм.

"Досудебное расследование продолжается по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", - сообщили правоохранители.

Напомним, что в Ровенском районе в суд направили дело 20-летнего мотоциклиста, который вызвал ДТП с тяжелыми последствиями. В результате столкновения пострадала 16-летняя пассажирка мотоцикла — девушка получила травмы, опасные для жизни.