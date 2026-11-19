Фото: Прокуратура Украины

На Прикарпатье в суд направили обвинительный акт в отношении 43-летнего водителя, который вызвал смертельное ДТП в селе Микуличин. В результате аварии пострадали две 12-летние школьницы

Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Авария произошла 31 августа 2026 года.

По данным следствия, мужчина за рулем автомобиля KIA Sorento возвращался из Ивано-Франковска домой на Раховщину. На прямом участке дороги в Микуличине водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части на тротуар и сбил двух местных школьниц.

Дети получили телесные повреждения разной степени тяжести. Сразу после ДТП водитель был задержан. Проверка показала, что он находился за рулем в трезвом состоянии.

4 сентября одна из девушек, которая несколько дней находилась в коме, умерла. У другой школьницы медики диагностировали телесные повреждения средней степени тяжести, повлекшие за собой длительное расстройство здоровья.

После смерти ребенка подозрение водителю сменили тяжелую квалификацию. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование завершено. 16 ноября 2026 года обвинительный акт был направлен в суд.

Мужчине инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего и травмирование другого ребенка (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Ему грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, в Ровенской области в суд направили дело 20-летнего мотоциклиста, который вызвал ДТП с тяжелыми последствиями. В результате столкновения пострадала 16-летняя пассажирка мотоцикла – девушка получила травмы, опасные для жизни.