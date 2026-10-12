"Не кричи на меня": психологиня объяснила, как говорить о своих границах

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Психологиня ОО "Захист держав" объяснила, как можно устанавливать собственные границы в общении. Говорить об этом важно без обвинений и конфликтов

Об этом сообщает ОО "Захист держав", передает RegioNews.

Психологиня Белоцерковской районной ячейки ОО "Захист держав" Юлия Белецкая рассказала, как говорить о собственных границах в общении. Экспертша отметила, что важно четко сказать, что именно вам не подходит, и определить, что вы будете делать в такой ситуации.

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Напомним, ранее эксперты рассказывали, что уязвимые жители территорий, где ведутся или велись боевые действия, могут получить единовременную помощь в размере до 19 400 гривен на домохозяйство.