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15 октября 2026, 15:33

На Прикарпатье будут судить наркогруппировку: изъяли 164 кг наркотиков

15 октября 2026, 15:33
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении четырех участников наркогруппировки, которая производила амфетамин и сбывала наркотики по всей Украине

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, организатором группировки был 18-летний юноша. В незаконный бизнес он привлек своего отца — врача-анестезиолога, а также двух 17-летних одногруппников. Группа действовала с ноября 2025 по март 2026 года.

Нарколаборатория была обустроена в подсобном помещении частного хозяйства. Часть амфетамина изготовляли под открытым небом — на берегах рек. Готовые вещества фасовали в арендованном гараже и продавали через Telegram-магазин, отправляя заказ по почте по всей Украине.

Для конспирации участники использовали вымышленные данные, а расчеты производили в криптовалюте. Кроме амфетамина, они, по версии следствия, сбывали каннабис, MDMA, PVP и прекурсоры. Правоохранители задокументировали более 40 эпизодов сбыта.

28 марта 2026 правоохранители разоблачили участников группировки во время изготовления очередной партии амфетамина на берегу Днестра вблизи села Лука. По данным следствия, всего за несколько дней они успели синтезировать 17 кг психотропных веществ.

В ходе обысков изъяли в общей сложности 164 кг наркотиков и психотропных веществ. Их стоимость следствие оценивает более чем в 165 млн грн. Кроме того, из-за задержания участники не успели получить посылку в 1,5 кг PVP.

Обвинительный акт в отношении четырех фигурантов был передан в суд. Трое обвиняемых находятся под стражей, еще один – под личным обязательством.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили и ликвидировали канал поставки наркотических средств в Коломыйскую исправительную колонию. 35-летний житель Калуша закупал наркотические вещества, маскировал их в конфетах и паштете, после чего отправлял почтовые отправления в колонию.

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