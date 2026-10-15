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15 жовтня 2026, 15:33

На Прикарпатті судитимуть наркоугруповання: вилучили 164 кг наркотиків

15 жовтня 2026, 15:33
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох учасників наркоугруповання, яке виготовляло амфетамін і збувало наркотики по всій Україні

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, організатором угруповання був 18-річний юнак. До незаконного бізнесу він залучив свого батька — лікаря-анестезіолога, а також двох 17-річних одногрупників. Група діяла з листопада 2025-го до березня 2026 року.

Нарколабораторію облаштували в підсобному приміщенні приватного господарства. Частину амфетаміну виготовляли просто неба — на берегах річок. Готові речовини фасували в орендованому гаражі та продавали через Telegram-магазин, відправляючи замовлення поштою по всій Україні.

Для конспірації учасники використовували вигадані дані, а розрахунки проводили в криптовалюті. Крім амфетаміну, вони, за версією слідства, збували канабіс, MDMA, PVP та прекурсори. Правоохоронці задокументували понад 40 епізодів збуту.

28 березня 2026 року правоохоронці викрили учасників угруповання під час виготовлення чергової партії амфетаміну на березі Дністра поблизу села Лука. За даними слідства, лише за кілька днів вони встигли синтезувати 17 кг психотропних речовин.

Під час обшуків вилучили загалом 164 кг наркотиків і психотропних речовин. Їхню вартість слідство оцінює у понад 165 млн грн. Крім того, через затримання учасники не встигли отримати посилку з 1,5 кг PVP.

Обвинувальний акт щодо чотирьох фігурантів передали до суду. Троє обвинувачених перебувають під вартою, ще один — під особистим зобов’язанням.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили та ліквідували канал постачання наркотичних засобів до Коломийської виправної колонії. 35-річний мешканець Калуша закуповував наркотичні речовини, маскував їх у цукерках та паштеті, після чого надсилав поштові відправлення до колонії.

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