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15 октября 2026, 16:47

Из-за задержки платежей Казначейством Харьковский зоопарк остался без электроэнергии

15 октября 2026, 16:47
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Фото: Титаренко Михаил, CC BY-SA 4.0
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Харьковский зоопарк с 9 октября отключен от электроэнергии и вынужден работать на генераторах из-за задержки платежей Казначейством. Жизни животных ничего не угрожает, а резервное питание позволяет поддерживать работу необходимого оборудования

Об этом " Укринформу " сообщила представительница прессслужбы Харьковского городского совета Марьям Сатуева, передает RegioNews .

"С пятницы, 9 октября, до сих пор зоопарк вынужденно работает на генераторах. В настоящее время жизни животных ничего не угрожает. Работники зоопарка обеспечивают уход за ними, а резервное питание позволяет поддерживать работу необходимого оборудования", — сказала Сатуева.

По ее словам, поставщик отключил зоопарк от электроэнергии из-за задержки проведения платежей Казначейством.

"Для оплаты город обеспечил 1,6 млн грн и выполнил все необходимые действия со своей стороны. Однако средства до сих пор не перечислены поставщику", - отметила представитель прессслужбы горсовета.

Мэр Харькова Игорь Терехов направил письма премьер-министру с просьбой как можно быстрее провести платежи, добавила Сатуева.

Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров .

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