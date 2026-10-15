В Печерском районе Киева возросло количество пострадавших из-за падения БПЛА
В Киеве количество пострадавших из-за падения российского БПЛА 15 октября в Печерском районе выросло до семи
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews .
В результате падения российского беспилотника между жилыми домами в Печерском районе Киева пострадали семь человек.
Трое из них находятся в стационарах городских больниц.
Другим пострадавшим медики оказали помощь на месте происшествия и амбулаторно.
Напомним, что российские войска продолжают атаковать Киев с помощью беспилотников. Утром 15 октября в Печерском районе столицы БПЛА упал на открытой территории во дворе жилых домов.
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