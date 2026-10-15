Почти 4,2 млн грн за неиспользованную технику: в Киеве подозревают чиновников двух ШЭУ

Фото: Киевская городская прокуратруа

В Киеве двум чиновникам коммунальных предприятий "Дорожно-эксплуатационное управление Соломенского района" и "Дорожно-эксплуатационное управление Деснянского района", а также директору частной компании сообщили о подозрении в растрате почти 4,2 млн грн во время ямочного ремонта дорог

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, с апреля по ноябрь 2025 года в документах указывалось использование специальной техники для ремонта выбоин, хотя на самом деле эти машины находились в Чернигове.

Речь идет о специальных машинах, которые под высоким давлением заполняют выбоины дорожной смесью. В то же время, как установили правоохранители, технику, указанную в документах, фактически не использовали для выполнения работ в Киеве.

Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, за работы и технику, которых фактически не было, уплатили почти 4,2 млн. грн.

Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины - служебный подлог, а также по ч. 5 ст. 191 УК Украины – растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Санкция ч. 5 ст. 191 УК Украины предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества. По ч. 2 ст. 366 УК Украины предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет с дополнительным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, что в Ровенской области разоблачили схему в больнице. Оказалось, что 51 работникам заведения безосновательно начислили повышенную заработную плату.