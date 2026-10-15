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15 октября 2026, 16:30

"Мертвые души" в "Обереге": на Прикарпатье будут судить экс-руководителя ТЦК и двух военнослужащих

15 октября 2026, 16:30
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Фото: САП
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В Ивано-Франковской области в суд направили обвинительные акты по двум делам о махинациях с военным учетом в системе "Оберіг". По данным следствия, бывший руководитель районного территориального центра комплектования и социальной поддержки фиктивно записал 28 мужчин как мобилизованных, среди них умерших и постоянно проживавших за границей

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

По словам правоохранителей, в первом производстве следователи задокументировали факты фиктивной мобилизации 28 мужчин. С декабря 2025 года по январь 2026 года бывший руководитель районного ТЦК вносил в систему "Оберег" ложные сведения об их призыве и зачислении в воинские части.

На самом деле, эти мужчины не проходили процедуру призыва и не были включены в списки личного состава. Среди них были люди, которые на тот момент уже умерли, а также постоянно проживавшие за границей.

По версии следствия, такие записи должны искусственно повысить показатели мобилизации и создать в отчетности впечатление, что районный ТЦК выполняет мобилизационный план. Кроме того, правоохранители установили факты составления официальных документов с ложными сведениями — в частности, именных списков и приказов, связанных с мобилизацией и снятием мужчин с военного учета.

Бывшему руководителю ТЦК инкриминируют несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах и служебный подлог. Речь идет о ч. 1 и ч. 3 ст. 362, а также ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Второе уголовное производство касается двух военнослужащих одного из районных ТЦК и СП. По данным следствия, в течение 2025 года они неоднократно использовали служебный доступ в систему "Оберег", чтобы вносить ложную информацию в учетные карты военнообязанных.

В частности, мужчины безосновательно снимали с розыска и отмечали в системе, что нарушения правил военного учета отсутствуют. В то же время, эти граждане не прибывали в ТЦК для уточнения данных, не проходили военно-врачебную комиссию и не имели законных оснований для внесения таких изменений. В дальнейшем некоторые из них получали возможность оформить бронирование.

В одном из задокументированных случаев военнослужащий изменил учетные данные после того, как полицейские доставили разыскиваемого мужчину в ТЦК. Фигурант снял его с розыска, отметив, что нарушение якобы не подтвердилось.

В этом же производстве следователи установили еще один факт фиктивной мобилизации. Один из фигурантов внес в систему сведения о якобы направлении мужчины на военную службу и снял его с военного учета. Однако фактически мужчину не мобилизовали и он не проходил военной службы.

Обоим военнослужащим инкриминируют уголовные правонарушения по ч. 1 и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины — несанкционированные действия с информацией в автоматизированной системе лицами, имеющими право доступа к ней, в частности, совершенные повторно.

В обоих производствах полиция работала совместно с сотрудниками СБУ в Ивано-Франковской области. В первом деле также приняли участие представители Ивано-Франковского зонального отдела Военной службы правопорядка. Процессуальное руководство осуществляла Специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Досудебные расследования завершены, обвинительные акты направлены в суд.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.

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