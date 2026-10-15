В Херсонской области осудили женщину, которая помогала оккупантам паспортизировать население

Фото: прокуратура Херсонской области

Жительницу Херсонщины приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества за работу в незаконном правоохранительном органе, созданном российскими оккупантами

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Как установили в суде прокуроры Херсонской областной прокуратуры, в июне 2022 года 59-летняя женщина заняла должность так называемого "и.о. специалиста отдела паспортно-визовой службы управления общественной безопасности" в незаконно созданном "Главном управлении МВД Херсонской области"

В этой должности она обеспечивала паспортизацию населения по российскому законодательству, вносила данные в единую электронную базу РФ и выдавала адресные справки.

Работу осужденной в оккупационной "паспортно-визовой службе" подтвердили свидетели, вынужденные обращаться в незаконный орган для оформления документов.

Женщину признали виновной по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - за занятие должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории.

Напомним, что в Херсонской области суд признал виновной жительницу Геническа в коллаборационной деятельности. Женщина добровольно согласилась сотрудничать с представителями государства-агрессора и возглавила незаконно созданный оккупационными властями орган в Геническе.