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В Запорожье для бронирования торговали трудоустройством в школах
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09 октября 2026, 21:40

В Запорожье для бронирования торговали трудоустройством в школах

09 октября 2026, 21:40
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Фото из открытых источников
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В Запорожье разоблачили схемы с уклонением от мобилизации. Мужчинам продавали должности в учебных заведениях

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в 2024-2026 годах заместитель директора городского департамента образования и два руководителя районных отделов образования организовали фиктивное трудоустройство 54 мужчин на педагогические должности. На самом деле трудоустроенные мужчины не работали, а часть из них сразу после оформления принимала длительные отпуска без сохранения зарплаты.

Также разоблачили еще двух директоров школ. По данным следствия, они фиктивно трудоустроили руководителями кружков шестерых мужчин. Затем директора снимали с их банковских карт начисленную бюджетную зарплату и завладели более 800 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.

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