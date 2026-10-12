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12 октября 2026, 19:25

В Киевской области за 2 тысячи ухилянта "одевали" в волонтера

12 октября 2026, 19:25
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Фото: Национальная полиция
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В Киевской области разоблачили организатора схемы нелегального пересечения границы. "Клиентов" оформляли как волонтеров

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Киевской области 25-летний мужчина организовал схему. Он обещал за 2 тысячи долларов передать "клиенту" разрешительные документы для выезда за пределы Украины в статусе волонтера с внесением соответствующих сведений в систему "Путь".

В октябре 2022 года стражи порядка задержали злоумышленника, когда он получил деньги. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, после внесения которого, фигурант длительное время скрывался от правоохранителей.

Дело передали в суд, и в ближайшее время злоумышленник получит приговор.

Напомним, в Одесской области разоблачили канал незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины. Правоохранители задержали организаторов.

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