В Киевской области за 2 тысячи ухилянта "одевали" в волонтера

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Киевской области 25-летний мужчина организовал схему. Он обещал за 2 тысячи долларов передать "клиенту" разрешительные документы для выезда за пределы Украины в статусе волонтера с внесением соответствующих сведений в систему "Путь".

В октябре 2022 года стражи порядка задержали злоумышленника, когда он получил деньги. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, после внесения которого, фигурант длительное время скрывался от правоохранителей.

Дело передали в суд, и в ближайшее время злоумышленник получит приговор.

Напомним, в Одесской области разоблачили канал незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины. Правоохранители задержали организаторов.