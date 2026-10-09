В Киеве из-за ДТП затруднено движение на Подольском спуске
В Киеве 9 октября из-за ДТП затруднено движение транспорта на Подольском спуске в направлении улицы Овруцкой
Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .
"В связи с ДТП на Подольском спуске движение транспорта затруднено в направлении улицы Овручской", - сообщили в полиции.
Водителям рекомендуют учесть ситуацию при планировании маршрута.
Напомним, ранее в Тернопольской области пьяный 18-летний водитель устроил смертельное ДТП – погиб подросток, травмированы.
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